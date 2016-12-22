台灣車聯網時代 搶攻「車載後裝」百億市場
根據交通部統計，台灣現有汽車數量約780萬輛，平均每三人就有一輛車。台灣一業者於22日推出4G連網車機，其內容涵蓋完整的電子地圖資料、雲端路況大數據、導航與行車相關應用軟體服務的雲端多媒體導航車機，搶攻「車載後裝」百億市場。
「我們服務是整合圖資、大數據、軟硬體應用所形成的車聯網生態系統，裝設樂客車聯網的汽車將開啟智能汽車的新時代，未來從交通導航、汽車服務、生活旅遊到影音娛樂的應用程式都能在車上找到」勤崴國際副總黃晟中說。
他接著說明，「一般的導航器是接收GPS訊號並比對地圖資料進行路線規劃，但地圖資訊需頻繁更新才會準確，路況也會依照時段有所不同，我們的優勢是具備行動連網功能，不但能即時更新地圖資訊並反映路況，甚至還能透過路況大數據的分析，做出預測路況，協助車主進行路線規劃」。
作為「BMW 互聯駕駛服務(Connected Drive)」台灣地區提供商，勤崴本身具有豐富車聯網營運經驗，以及國際認證的技術實力，此次推出「樂客車聯網」影音導航系統不限定特定車種型號皆可以安裝，價位與一般傳統車機相近，希望藉此吸引更多消費者使用。
(旺報)
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