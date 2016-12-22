IHS調查：陸品牌悄用AMOLED本土貨

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傳蘋果iPhone8將採AMOLED面板，中國大陸品牌也積極推出AMOLED手機，專業市調機構IHS Markit指出，因三星無法充分供應面板，陸品牌開始用本土貨，預計滲透率將從2015年的8%上升到2016年的13.6%。

IHS表示，因主宰全球主動有機發光二極體（AMOLED）面板市場的三星顯示器供貨吃緊，中國大陸手機品牌轉為向本土面板廠拉貨，帶動陸面板廠生產OLED面板的商機。

IHS調查，中國大陸面板製造商第3季AMOLED智慧手機面板出貨量首次超過100萬片，雖然依出貨量計算，中國大陸面板廠的AMOLED智慧手機面板市占率不及2%，但是單季度出貨量超百萬片，仍然顯示其製造技術的顯著提升。

據IHS Markit智慧手機顯示器市場追蹤報告統計，2016年第3季AMOLED面板全球出貨總量達到創紀錄的1.01億片，雖然三星顯示器依舊憑藉9970萬片的出貨量主宰市場，但3家中國面板製造商，和輝光電（EDO）、天馬微電子及國顯光電第3季出貨量合計達140萬片，較第2季的59萬片出快速成長。

IHS Markit中小顯示器首席分析師于?寧直言，來自中國智慧手機品牌，尤其是OPPO和Vivo的強勁需求，有助AMOLED面板總體需求的快速增長。

于?寧說，許多中國智慧手機製造商，包含魅族、金立、聯想、華為、小米，都打算在其設備中採用AMOLED面板，其中部分訂單將由中國本土面板廠商獲得，進而改善AMOLED面板量產良率，並提高其產品可靠性。

IHS數據顯示，AMOLED面板在中國智慧手機品牌中的滲透率，預計將從2015年的8%上升到2016年的13.6%。由於三星顯示器的AMOLED面板供應緊張，很多中國大陸智慧手機品牌正轉向中國本土的面板製造商。

例如，小米未能從三星獲得AMOLED面板支援，轉而與中國大陸本土主要AMOLED面板供應商和輝光電（EDO）達成夥伴關係；而華為同樣在其推出的10月新機「暢享6」，選擇和輝光電做為第2供應商。

IHS分析，和輝光電於2014年開始運作位於上海的4.5代線AMOLED工廠，AMOLED出貨量從2016年第1季的20萬片增長到2016年第3季的100萬片。與上述情況類似，天馬和崑山國顯光電也與手機品牌中興達成合作夥伴關係，做為其AMOLED智慧能手機面板的第2供應商。

中國面板製造商AMOLED面板出貨量仍然有限，尚無法撼動到三星顯示器的市場領導地位，但為中國智慧手機品牌AMOLED面板需求帶來了新的選擇。

此外，隨著三星顯示器將其投資重心轉移至軟性AMOLED領域，未來中國面板製造商將繼續擴大其在剛性AMOLED面板市場的市占率。1051222

(中央社)