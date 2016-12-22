駐星代表：企業是新南向政策堅強後盾

新加坡台北工商協會耶誕晚會，駐星代表梁國新致詞說，台北工商協會網羅台灣旅星企業家，未來在新南向政策推動方面，也永遠是代表處的堅強後盾。中央社記者黃自強新加坡攝 105年12月22日

新加坡台北工商協會今天舉行耶誕晚會，駐星代表梁國新致詞說，台北工商協會網羅台灣旅星企業家，未來在新南向政策推動方面，也永遠是代表處的堅強後盾。

新加坡台北工商協會是旅星企業最重要平台，梁國新13日到任履新，今天晚間首度出席協會聚餐及耶誕晚會。

梁國新表示，台北工商協會成立20多年來，網羅台灣在旅星地區從事各行各業、最優秀、最有成就的企業家，對新加坡快速的經濟成長與社會進步發展貢獻良多，也備受星國政府肯定。

他指出，台北工商協會不論是配合台灣重要政策宣導、台灣發生重大天災意外事件時，都能自發性愛心賑濟、每年諸如雙十國慶各項競賽活動與國慶晚會等大型活動，也是代表處堅強後盾。

梁國新說，未來在新南向政策推動方面，更可以借助協會企業家的長才與寶貴經驗。1051222

(中央社)