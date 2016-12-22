美益智節目參賽者癌逝 無緣看節目播出
美國女子史托爾（Cindy Stowell）角逐美國老牌益智問答節目「危險境地」（Jeopardy！）創下6連勝風光紀錄，吸引全國關注，但她永遠無法在電視上看見節目播出了。
「紐約時報」（The New York Times）和法新社報導，這是因為史托爾8月和9月參加節目錄影時，就已是直腸癌四期患者，她必須服用止痛藥，還一度發燒，說話音量幾乎像是在呢喃。
史托爾5日不敵病魔撒手人寰，享年41歲，但她生前錄製的參賽節目則是在1週多後才播出。史托爾承諾要把超過12萬3000美元的獎金捐給癌症研究中心（Cancer Research Institute）。
節目主持人崔貝克（Alex Trebek）昨天也在節目中，向史托爾致意。
他說：「在前6集節目中，大家慢慢認識了才華橫溢的優勝者－史托爾。她生平最大的夢想，就是來參加節目錄影。」
崔貝克說：「各位不知道的是，我們數週前與她一起錄製節目時，她正飽受直腸癌四期病魔摧殘，遺憾的是，史托爾已於5日與世長辭。因此，『危險境地』在場所有人員，一同向她的親友致上誠摯哀悼。」
史托爾今年稍早通過線上參賽測驗後，致函製作單位詢問甄選過程需要花費多少時間。
根據節目網站，史托爾說，「我發現我沒有太多時間可活。醫生說我最多只能活大約6個月」。
不過，她的對手都不曉得她的狀況。
「泰晤士報」（Times）報導，史托爾錄完前4集節目後幾天，就因血液感染住進醫院。
消息傳開後，「危險境地」的忠實觀眾，也紛紛表示哀悼。（譯者：中央社劉文瑜）1051222
(中央社)
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