愛奇藝台灣站 《藍色海洋的傳說》、《鬼怪》免費看3集

韓劇《藍色海洋的傳說》由全智賢（左）和李敏鎬主演。（愛奇藝台灣站提供）

韓劇《鬼怪》在加拿大拍攝。（愛奇藝台灣站提供）

愛奇藝台灣站今年3月29日正式登台，慶祝8個月來的亮眼成績亮眼，今天（12月22日）宣布24日~ 26日將讓民眾免費觀看當紅韓劇《藍色海洋的傳說》、《鬼怪》的前3集。

《藍色海洋的傳說》由全智賢和李敏鎬主演，遠赴西班牙取景，目前已播出11集，在愛奇藝台灣站付費VIP專區已累積144萬點擊次數；由孔劉、李棟旭、金高恩主演的《鬼怪》則是到加拿大拍攝，在南韓收視率一再創新高，上周播出的第6集更開出12.9%收視率。

(旺報)