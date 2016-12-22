惠妮休斯頓上身 《顛父人生》女主角登歐洲影后

考驗同事坦誠相見《顛父人生》影后辦天體趴18歲才能參加。（海鵬提供）

桑德拉惠勒惠妮休斯頓上身，歌喉讚榮登歐洲影后。（海鵬提供）

新出爐的歐洲影后桑德拉惠勒（Sandra Huller）今年以電影《顛父人生》（Toni Erdmann）爆紅全球，片中她不僅演技驚人，還化身「惠妮伊內絲」（片中假名）即興高歌美國歌手惠妮休斯頓（Whitney Houston）曾蟬聯8週排行榜冠軍的歌曲「世上最偉大的愛」（The Greatest Love Of All），意外引爆極佳的戲劇效果，讓人印象深刻。

據該片導演瑪倫艾德（Maren Ade）表示，該演唱橋段在台灣等亞洲地區放映時，觀眾大都感動到不行，但在德國放映時，觀眾卻都笑得東到西歪，讓她覺得十分有趣。《顛父人生》講述一位退休父親對他上班族女兒的疼愛故事，片中最動人的「主題曲」，就是這首曾被惠妮休斯頓唱紅的歌曲「世上最偉大的愛」，該曲原聽來像是福音歌曲，卻在《顛父人生》將父愛點題得淋漓盡致，也讓大家意外發現了桑德拉惠勒出眾的好歌喉，助她一舉奪下本屆歐洲電影獎最佳女主角獎。《顛父人生》目前已順利擠進奧斯卡最佳外語片九大之列，問鼎2017奧斯卡希望濃厚。

從小就熱衷戲劇演出的桑德拉惠勒，2004年首部電影《靈界線》（Requiem）就連奪柏林銀熊獎、德國電影獎以及德國影評人協會等三座影后大獎。2010至2013年間，她還連續三年獲得德國「當代戲劇」權威雜誌頒給「年度最佳女星」尊榮。今年則以《顛父人生》再登演技高峰，榮登歐洲電影獎影后。

《顛父人生》雖以詼諧手法將父女情感描寫得深刻動人，並深深切中忙碌現代人的情感。但讓人吃驚的是，原本就貴為柏林影后的桑德拉惠勒，竟在片中全裸演出，還舉辦「天體趴」來考驗同事能否「坦誠相見」，就讓人震驚不已。當同事們到了派對現場才知道是「天體趴」時，有的人卻步、有的人遲疑，也有人當場爽快脫光光參加，場面十分爆笑！最勁爆的是，她不知情的父親（影帝彼得西摩尼謝克Peter Simonischek飾）為了祝賀女兒生日，還跑來當不速之客，更讓現場尷尬得令人噴飯。

《顛父人生》本月剛橫掃歐洲電影獎最佳影片等五項大獎，瑪倫艾德與桑德拉惠勒也都奪下最佳導演及最佳女主角獎，但因影后片中大辦天體趴，電影因此被列為18歲以上才能看的「限制級」，將於30日正式在台上映。

(中時)