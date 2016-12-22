楊貴媚 李李仁到嘉義關懷獨居老人

電影西城童話團隊到嘉義縣偏鄉關懷獨居老人，演員李李仁（左一）、導演葉天倫（左二）、阿明伯（右二）、楊貴媚（右一）。（余信賢攝）

電影西城童話團隊到嘉義縣偏鄉關懷獨居老人，演員李李仁（左一）、導演葉天倫（中）、楊貴媚（右一）。（余信賢攝）

電影「西城童話」團隊支持中華聖母基金會「暖個好冬」歲末關懷女主角楊貴媚、男主角李李仁及導演葉天倫赴嘉義關懷獨居老人，呼籲各界共同幫助500戶弱勢家庭溫暖過年。

影后楊貴媚擔任天主教中華聖母基金會「暖個好冬」愛心大使，積極向友人及企業募集物資及圍爐經費，「西城童話」導演葉天倫深受感動，加入愛心號召，短短4小時將沙拉油、肉鬆、成人尿布等物資募足，而預計下個月6日上映「西城童話」，目前正值忙碌的宣傳期，擔任男主角的實力派演員李李仁也主動加入愛心關懷行動，與楊貴媚與葉天倫一起撥空南下，由天主教中華聖母基金會執行長黎世宏陪同，前往關懷患有巴金森氏症的阿明伯。

(中時)