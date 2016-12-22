達邦二號明隧道工程搶通

達邦二號明隧道已經清除所有崩塌的落石。(余信賢翻攝)

縣道169線達邦二號明隧道工程在11月23日中午一點左右發生崩塌，經過縣府建設處及包商的搶修之下，終於在12月22日把所有崩塌的大石頭清理完成。預定105年12月23日開放，因上方土石、仍較為破碎，為方便民眾通行安全，預定開放時間為早上8：30之前、中午12：00之13：00及下午17：00之後等3個時段，縣府建設處也要求包商在道路開放期間加強交通維持作業。

(中時)