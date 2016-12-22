紐Q3經濟走強 紐元照貶

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受惠於內需增加與觀光業景氣走強，紐西蘭公布第3季國內生產毛額(GDP)季增1.1％，優於市場預期，同時已連5季成長率高於0.7％，代表2017年經濟成長可望增溫，而紐西蘭央行降息循環已經結束的可能性大增。

儘管經濟成長率數據亮眼，但紐元在國際美元升值當道下未能止跌，周四應聲跌破0.69美元支撐，來到0.6897美元，較周三重貶約0.7％。

(工商)