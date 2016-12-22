俄版「ID4」 《異星引力》外星船艦來襲
繼號稱俄版「復仇者聯盟」的《守護者聯盟》確定將於2月24日在台上映後，媲美《ID4星際終結者》的俄羅斯影史科幻災難鉅作《異星引力》，也確定將由車庫娛樂發行，訂於2月17日在台上映。《異星引力》今公開首波前導預告，超大型球狀外星船艦及外星人造型首次曝光，光這90秒的預告便足以令人期待不已。
《異星引力》劇情描述一艘來自外太空的不明飛行物體墜毀在莫斯科，目睹過程的人們在逃難之餘，大膽決定與外星人進行第三類接觸，試圖了解對方的來意。在見過太空船的內部與其「搭乘者」後，人們開始懷疑自身存在的意義，同時有一票人主張外星人應該離開地球，必要時將以武力相向。在甫出爐的《異星引力》前導預告中，可以看到無比巨大的球狀外星船艦以毀天滅地之姿席捲而來，破壞力極強的環狀軌道構造圍繞其周身運行，所到之處全部夷為平地。俄國出動空軍戰鬥機試圖探明對方來意，而在預告最後一秒外星人也現身了。
《異星引力》導演費多爾邦達爾丘克曾執導《第九連隊》、《史達林格勒》等票房戰爭大片，這次的執導相信對他來說已是駕輕就熟，人類與外星人浩大的戰鬥場面必定少不了，電影絕對精彩可期！媲美《ID4星際終結者》的俄羅斯影史鉅作《異星引力》將於2月17日全台震撼上映。
(中時)
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