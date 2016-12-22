《合約男女》耶誕海報 鄭秀文、張孝全相依偎
「愛情喜劇女王」鄭秀文與台灣「男神」張孝全首度攜手演出的浪漫喜劇電影《合約男女》，在法國巴黎等地實景拍攝，明年2月14日情人節上映，電影公司應景，今天公布耶誕海報，戴著耶誕帽的鄭秀文、「馴鹿男」張孝全與「法國浪漫最高點」巴黎鐵塔一起入鏡，向台灣觀眾甜蜜賀節！
片中，鄭秀文當起霸道女總裁，對愛情感到絕望的她認為只有對孩子的感情才是永恆的，於是決定借精生子。在嚴格的層層篩選後，居然挑上不羈的快遞員張孝全當「精主」，在各種主、客觀條件下，迫使張孝全不得配合鄭秀文的要求，簽下「精主合約」……
鄭秀文演過不少膾炙人口的愛情喜劇電影，過去與劉德華、梁朝偉等銀幕男神談情說愛，對於這次和張孝全的合作，鄭秀文強調：「是我自己很想有機會，跟他一起合作的演員！」還在臉書擺上自己與張孝全的合照，寫上：「愛情，像神偷，悄悄的出手……」流露出她對愛情的看法。
拍戲過程中，巴黎鐵塔是重要的場景，拍戲之餘，2人也開心在巴黎鐵塔前合影留念；雖然片中鄭秀文是盛氣凌人的女總裁，但私下2人合照時，鄭秀文回復小女人，小鳥依人地靠在張孝全肩上，相當應景。
(旺報)
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