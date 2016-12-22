林正義：陸若改變思考 對兩岸幫助很大

陸委會副主委林正義今天表示，當一個政府更加堅忍地提到維持現狀，才是力量的展示。中國大陸假如可以改變傳統思考，面對不一樣的民進黨政府，可能對兩岸關係穩定有很大幫助。

亞太和平研究基金會下午舉辦「2017年美國新政局與亞太情勢演變－台灣之挑戰與契機」研討會。行政院大陸委員會副主任委員林正義出席討論「我國面對亞太新情勢之因應對策」時，作上述表示。

林正義指出，北京假如持續逼進一個要維持現狀、有史以來可能講最多中華民國、用語上最為謹慎的民進黨政府，會面臨台灣內部更大的團結力量，當外交受挫，兩岸關係毫無疑問一定會受影響。

林正義表示，總統蔡英文提到，不會用金錢從事外交競逐，表示用金錢挖牆角，不是政府的方向。「當要做（外交）報復的時候，直接的手段是最為快速的，不過當一個政府更加堅忍提到要維持現狀，才是力量的展示」。

林正義說，曾做過美國副助理國務卿的謝淑麗（Susan L. Shirk）寫過一本書：脆弱的強權（Fragile Superpower），當中認為中國大陸應該要有更大的信心。

林正義表示，大陸更大的信心，可能需要來自新的思考，真正的力量並不是用武力、威脅或靠口頭上的壓制，真正的力量有時候是沉默。林正義表示，對台灣而言，最重要的是，如何在用語上，有更佳柔和的舌頭，一個柔和的舌頭可以折斷堅硬的骨頭。

林正義指出，中國大陸假如可以改變傳統思考，面對不一樣的民進黨政府，可能對兩岸關係穩定有很大的幫助，最重要是要有比較前瞻的策略。2017年是兩岸開放探親30週年，是值得回顧與展望的年份，不希望充滿打壓與對抗。

林正義表示，前總統馬英九2008年就職時說，台灣在國際上不受孤立，兩岸關係才能向前發展，意思就是當台灣在國際上受到孤立，兩岸會停滯不前，甚至倒退。這也是為何總統府對於和聖多美普林西比斷交，說出對兩岸關係長遠發展毫無助益的主因。1051222

(中央社)