台灣Outlet激戰 望創900萬觀光人潮

全台第一座國際級美式露天休閒購物村，於22日展開二期擴大營運！記者會現場冠蓋雲集，桃園市鄭文燦市長、華泰大飯店集團陳炯福執行長、交通部高速鐵路工程局胡湘麟局長、中華民國購物中心協會蔡明璋理事長等，眾多貴賓齊聚交流。同時，知名藝人－許維恩、許路兒、許菲菲三姊妹，當紅偶像劇男神－狼王子張軒睿皆受邀出席，為二期增添星光。

時隔一年，GLORIA OUTLETS華泰名品城再度引進65個品牌全新進駐，主打戶外休閒、居家生活與輕奢華時尚。其中更有20個首次進駐Outlet的獨家品牌，與3大主題餐廳同步開幕！為此，園區加碼釋出多項好康、聖誕滿額贈與夢幻馬車活動吸客，預計可在這超過9公頃的購物園區內，創造900萬觀光人潮，讓桃園的觀光零售業更具競爭力！

(旺報)