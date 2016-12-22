中國多城市「賣地」收入創新高

中國新聞網報導，今年來，多個城市在「賣地」的收入均創下歷史新高，中國土地出讓收入最高的50個城市，合計收入達2.45兆人民幣（下同），較去年上漲35%。同時，蘇州市「賣地」收入超過1,700億元，成為今年中國土地出讓收入最高的城市。

緊跟在蘇州之後的是南京與上海，南京今年來土地出讓收入超過1,600億元，上海則超過1,500億元。除了上述3個城市，杭州、天津、合肥、武漢等城市的土地出讓收入也都超過千億元。

但受到調控政策緊縮的影響，各地對土地出讓的限制條件增加，近兩個月來，高溢價地段逐漸減少。上週剛閉幕的中國中央經濟工作會議也提到，正在要求各城市落實執行合理增加土地供應，以打擊房價上漲的巨大壓力。

(工商)