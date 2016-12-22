立院換地案 林志嘉：感謝北市府會協助

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台北市議會21日將立法院土地變更案交付財政建設委員會審查。立法院林志嘉秘書長今天表示，感謝台北市政府同意換地案，此案能付委，更要感謝議長吳碧珠及議會同仁協助。

林志嘉表示，期盼議會能夠支持，讓換地事宜能夠順利完成三讀，這將對北市府的城市發展計畫以及立院空間的改善都有助益，可說是一個雙贏的局面。1051222

(中央社)