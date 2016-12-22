蔡文誠強攻18分 富邦大勝台啤
SBL富邦隊今天只讓台啤隊打了一節好球，雙方歷經首節平手後，富邦自次節起全面接管戰局，在宋宇軒、蔡文誠輪流發威的情況下，富邦終場以96比72痛擊台啤。
超級籃球聯賽（SBL）富邦、台啤之戰，今天在新北市的板橋體育館進行。
比賽開始後，雙方你來我往，表現不相上下，首節打完以23比23平手。
次節富邦替補的宋宇軒靠著百分百的命中率攻下7分，加上蔡文誠、洪志善各攻下5分，林書緯、林孟學也都拿下4分，台啤則僅靠戴維斯（Bryan Davis）、于煥亞、王皓吉各攻下4分應戰，富邦單節打出28比17攻勢，在上半場以51比40領先台啤11分。
兩隊易籃再戰，富邦打出7比0開局，第3節蔡文誠4投全中攻下9分，幫富邦將領先拉開到20分，加上台啤攻勢零星，讓富邦這節打出23比13攻勢，也以74比53的領先進到末節。
第4節台啤試圖追分但效果不彰，比賽末段雙方皆以板凳應戰，張伯維、張羽霖單節都拿下10分，終場富邦以96比72擊敗台啤。
這場比賽富邦以6成1的兩分球命中率力壓台啤的4成7，外線命中率上富邦也以5成3勝過台啤的3成7，加上籃板數富邦也以39比22大勝，在各項數據都勝出的情況下，造就富邦大比分擊敗台啤的結果。
富邦今天共6人得分達兩位數，其中蔡文誠拿下全隊最高的18分，替補的宋宇軒14分次之，洪志善拿下11分，李恩（Liam McMorrow）、張伯維、林孟學都拿下10分。
台啤則僅3人得分破十，戴維斯攻下全場最高的19分，並有6助攻，于煥亞貢獻15分，張羽霖則有10分進帳。1051222
(中央社)
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