傳背景嚇人 「好萊塢常客」景甜首度回應

景甜偕好萊塢男星麥特戴蒙為《長城》宣傳。(取自景甜微博)

景甜還與當紅好萊塢男星湯姆希德合作《金剛：骷髏島》。(取自景甜微博)

大陸女星景甜出道短短8年，雖然人氣不如范冰冰、李冰冰等女星來的高，卻頻頻接演好萊塢電影，有傳是因她背景強大，父親是中央宣傳部副部長景俊海，對此景甜日前首度回應外界質疑，表示自己已經習慣了。

28歲景甜自出道以來星路一帆風順，接連演出電影《金剛：骷髏島》、《環太平洋2》，近日更在張藝謀執導新片《長城》擔任女主角，戲份打爆麥特戴蒙、劉德華等一票大明星，也因此遭外界質疑她後台強大。

針對外界質疑，景甜近日受訪時首度回應，直斥背景說是無稽之談，所以沒什麼好去回應的，「沒有的東西，大家不停說不停說，挺沒意思的。」認為好好把工作完成，把作品拍出來看到她的努力更為重要。

(中時電子報)