傳背景嚇人 「好萊塢常客」景甜首度回應
大陸女星景甜出道短短8年，雖然人氣不如范冰冰、李冰冰等女星來的高，卻頻頻接演好萊塢電影，有傳是因她背景強大，父親是中央宣傳部副部長景俊海，對此景甜日前首度回應外界質疑，表示自己已經習慣了。
28歲景甜自出道以來星路一帆風順，接連演出電影《金剛：骷髏島》、《環太平洋2》，近日更在張藝謀執導新片《長城》擔任女主角，戲份打爆麥特戴蒙、劉德華等一票大明星，也因此遭外界質疑她後台強大。
針對外界質疑，景甜近日受訪時首度回應，直斥背景說是無稽之談，所以沒什麼好去回應的，「沒有的東西，大家不停說不停說，挺沒意思的。」認為好好把工作完成，把作品拍出來看到她的努力更為重要。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。