暗戀五專同學 已婚男竟密闖香閨裝針孔偷拍

已婚賴男暗戀李姓五專同學多年，誤以為李女也對他有好感，意圖監控李女交往狀況，趁機取得李女鑰匙、感應磁扣等，7度密闖李女香閨，大膽帶業者闖進她房內裝設針孔監視器，偷拍李女臀部等私密照；去年8月賴男再度潛入李女房間，被逮個正著，報警處理；新北地院依侵入住宅罪及妨害秘密罪判刑10月、拘役40日。

(中時)