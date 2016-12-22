杜特蒂：將禁止菲國境內網路賭博

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的演說常配合豐富手勢。(圖/美聯社)

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）繼大力掃毒之後，現在又將目標對準了博彩業，他下令將關閉菲國所有網路賭博公司。

據路透社訊，杜特蒂在今天(22日) 宣布2017年菲律賓的國家預算，也順道表明其對賭博業的態度。他說：「我將關閉菲律賓所有形式的網路賭博，他們都沒有用。」杜特蒂強調：「網路賭博業正在走向失控，造成了菲國的嚴重腐敗。」

據瞭解，菲律賓此前擁有亞洲最自由的博彩產業，在過去十年吸引了不少外國網絡賭博公司在境內設置伺服器，在產業紅利之下，還吸引了數十億美元投資建設渡假村。據估計，關閉網路賭博後的損失恐達到每年100億菲律賓披索（約新幣64億元）。

其實，杜特蒂早在今年6月上任之初，就宣稱要禁止所有網路賭博，但一度有所搖擺。他也在本月初下令逮捕「亞洲賭王」林英樂，罪由是涉嫌賄賂與破壞經濟，同時查封林在菲律賓的博彩事業。

(中時電子報)