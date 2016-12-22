還北部訓練場 未減輕沖繩過重基地負擔

共同社報導，美軍專用設施「北部訓練場」歸還儀式，理應是大舉慶祝的1972年沖繩回歸日本本土後的最大規模美軍設施歸還，但卻以縣知事翁長雄志未出席的奇怪方式舉行了。

該訓練場部分歸還日本，也未減輕沖繩的過重基地負擔。這反映出當地與強調減輕基地負擔的中央政府之間的分歧之深。

翁長未出席儀式的直接理由是：「魚鷹」新型運輸機將在非歸還區域運用，但20年前的歸還協議中不包含該事宜。

不過其深層原因，在於縣民反對在歸還經歷太平洋戰爭末期悲慘地面戰被奪走的土地時，總是加上搬遷至縣內等條件。代表性例子，就是翁長所反對的佔據宜野灣市中心地區的普天間機場遷至名護市邊野古一事。

中央政府在「魚鷹」迫降事故僅6天後就容忍了恢復飛行等。當地民眾對比起沖繩來，中央政府一貫更優先美軍主張的憤怒之情高漲。

翁長在宣佈不出席儀式時明確表示「要求」歸還訓練場。他同時強烈批評「魚鷹」在住宅上空飛行等美軍旁若無人的作法，也強調說「許多縣民（對附帶條件的歸還）感到蠻不講理」。

如果在內有村落的非歸還區域的6個直升機起降帶開始運用「魚鷹」，居民所受噪音損害顯然會增大。此外，飛機墜落的恐怖也還未消除。如果不實質性減輕基地負擔，就無法獲得沖繩的理解。1051222

(中央社)