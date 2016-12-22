一例一休效應 部分國道客運喊漲
一例一休明天將實施，多家國道客運業者已決定漲價，最大的國光客運平均調高15%，優惠及促銷票也將取消，首都客運漲幅約8%，預定明年元月上路，但也有業者按兵不動。
國光客運副董事長王應傑說，估計一例一休實施後，國光客運每年將增加約1億5000萬元成本，已無法吸收，必須轉嫁，票價平均漲15%，同時取消優惠及促銷票。
以國光客運台北-台南為例，現在全票是新台幣360元，但只有週日下午2時到晚上8時59分，及週五下午5時1分至晚上8時59分適用，大部分時間是適用350元優惠價，另在週二至週五凌晨0時1分到清晨5時59分及週一到週四晚上10時至12時，有220元促銷價。
首都客運平均漲8%，並擬縮小現行優惠措施。統聯客運證實會漲價，但不透露內容。
不過，業者表示，目前國道客運各路線售價都遠低於交通部核定的票價上限，所以調價只要向各監理機關報備就可以。
阿羅哈客運及和欣客運都說，目前暫無調高票價計畫。1051222
(中央社)
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