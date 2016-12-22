與妻離婚卻接獲戶政來函當爸 男子求償100萬

我要評比

新北王男與趙姓妻去年2月離婚，但9月時卻接獲戶政事務所來函催促辦理小孩出生登記，才驚覺妻子外遇。趙妻堅持不肯透漏小孩生父是誰，王男氣憤之下提告求償100萬，新北地院判趙女賠償10萬元，可上訴。

趙女主張，王男經常在外花天酒地，酒後口出穢言謾罵，未盡人夫、人父之責，甚至因有案在身遭判刑通緝，去年2人協議離婚。王男雖否認花天酒地、酒後口出穢言，但法官認為，趙女婚外情已侵害王男配偶法益，判賠10萬。

(中時)