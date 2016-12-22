鄭州、武漢加大房產限購範圍區域

路透報導，中國將進一步緊收房地產調控政策。鄭州和武漢兩市近期將擴大限購範圍和區域，前者將180平方公尺（含）以上住房納入限購範圍；後者則新增東西湖區、江夏區等限購區域。

在上週閉幕的中國中央經濟工作會議上，已確定了「房子是拿來住的，不是拿來炒的」方向，預估未來將有更多城市跟進，縮緊房地產調控政策。

(工商)