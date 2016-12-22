傳印度將降低黃金進口關稅 金價料反彈
位居全球第二大黃金消費國的印度，今天傳出政府可能把黃金進口關稅從10%調降至6%，這項消息完全逆轉先前傳聞印度要暫停黃金進口消息，讓國際黃金價格可能從谷底反彈。
印度「經濟時報」（Economic Times）網路電視新聞「ET Now」引述匿名消息透露，印度政府考慮把黃金進口關稅從10%下調到6%，這可能將是印度政府3年以來首度調降黃金進口關稅。
消息人士指出，印度總理莫迪11月8日宣布廢除500、1000大面額舊鈔後，為遏止黃金走私，決定要調降進口關稅稅率。
但不久前才傳出印度政府為遏止擁有黑錢者利用黃金洗錢，要暫停黃金進口，消息一出立刻衝擊已經低迷許久的國際黃金市場。
一份報告指出，從莫迪廢鈔政策宣布以來，印度黃金首飾受到缺乏現金影響，銷量暴跌75%到80%，直到消費者逐漸被迫使用電子交易購買黃金，黃金銷量在12月回升40%到50%。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。