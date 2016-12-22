傳印度將降低黃金進口關稅 金價料反彈

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位居全球第二大黃金消費國的印度，今天傳出政府可能把黃金進口關稅從10%調降至6%，這項消息完全逆轉先前傳聞印度要暫停黃金進口消息，讓國際黃金價格可能從谷底反彈。

印度「經濟時報」（Economic Times）網路電視新聞「ET Now」引述匿名消息透露，印度政府考慮把黃金進口關稅從10%下調到6%，這可能將是印度政府3年以來首度調降黃金進口關稅。

消息人士指出，印度總理莫迪11月8日宣布廢除500、1000大面額舊鈔後，為遏止黃金走私，決定要調降進口關稅稅率。

但不久前才傳出印度政府為遏止擁有黑錢者利用黃金洗錢，要暫停黃金進口，消息一出立刻衝擊已經低迷許久的國際黃金市場。

一份報告指出，從莫迪廢鈔政策宣布以來，印度黃金首飾受到缺乏現金影響，銷量暴跌75%到80%，直到消費者逐漸被迫使用電子交易購買黃金，黃金銷量在12月回升40%到50%。1051222

(中央社)