疑介入土地仲介 花蓮縣府秘書長訊後無保請回、限制出境

縣府秘書長顏新章（右2），涉理想大地買買賣糾紛，下午偵訊後無保請回但被限制出境。（許家寧翻攝）

花蓮縣政府秘書長顏新章，因兩年前擔任消防局長期間，疑似介入理想大地買賣糾紛案，11月時遭綠營議員劉曉玫公布顏與理想大地少東梁哲凡談話錄音，並將「新事證」提供給檢調單位，今日下午顏新章至花蓮地檢署偵訊後無保請回，但限制住居、限制出境。

花蓮縣議員劉曉玫11月24日、28日召開記者會，公布4段錄音內容指稱，顏新章前年11月時找來理想大地董事長梁清政之子梁哲凡到消防局辦公室內談理想大地土地售地一事，質疑顏新章在議會堅決否認「絕對沒有仲介土地」一事說謊。

花蓮理想大地公司因土地買賣糾紛案，負責人梁清政父子去年控告顏新章等人「藉勢或藉端勒索財物罪」，9月時被花蓮地檢署前主任檢察官卓俊忠以查無積極證據，全案偵結不起訴，但10月26日被花蓮高分檢發回花蓮地檢重啟調查。

劉曉玫表示，她掌握的40分鐘錄音及相關書類都是之前未曾出現的新事證，但顏新章當時指錄音帶可以剪接變造，地檢署都查過了還我清白，「我根本不可能去仲介這個事情！」並對劉的不實指控提告加重誹謗，晚間顏新章接受電訪時表示「調查上次的案子」、「沒事、沒事！」

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，顏新章22日下午再度以被告身分至地檢署確認新事證，顏新章確認錄音檔是本人聲音，下午複訊後無保請回，並限制住居、限制出境，他透露目前該案以偵字案正續查中，不排除還有下次約談的可能性。

(中時)