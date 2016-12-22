陸外交部評川普任用鷹派學者
美國總統當選人川普任命鷹派經濟學者納瓦洛領軍國家貿易委員會。對此大陸外交部今天表示，希望中美雙方能維護共同利益。
美聯社今天發自北京報導稱，未來中美關係趨向複雜，北京認為唯有雙方維護各自的核心利益，才能維持中美穩定關係。
美國總統當選人川普政權交接團隊21日公布，川普將在白宮新設一個國家貿易委員會，並由倡議「保護美國、不要買中國製造」的鷹派經濟學者納瓦洛領軍。曾發表「美國不能遺棄台灣」專文的納瓦洛未來職責將涉及與美國國防工業合作。
在22日的北京外交部記者會中，有記者提問：川普任命納瓦洛為新一屆美政府國家貿易委員會負責人。納瓦洛對中國強硬，曾在其著作《致命中國》中批評中國政府。中國對有關任命作何評論？
華春瑩表示，中國密切關注川普當選總統過渡團隊及其今後可能的政策走向。中美作為兩個大國，擁有廣泛的共同利益，合作是雙方唯一正確選擇。希望美方同中方共同努力，維護中美關係包括兩國經貿關係健康穩定發展，這符合中美兩國人民共同利益，對世界的發展與繁榮也有益。
(中時電子報)
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