川普肯定康威能力 提名出任總統顧問

美國總統當選人川普的交接團隊發表聲明說，川普今天提名幕僚康威（Kellyanne Conway）擔任總統顧問。康威曾任川普的競選總幹事，目前也是他的主要顧問。

川普（Donald Trump）在聲明中表示，康威「在我的勝利中扮演重要角色。她是本人方針的執著且不懈擁護者，在如何有效傳達我們的訊息上，具有獨到洞見。」（譯者：中央社廖禹揚）1051222

(中央社)