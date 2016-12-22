康威任總統顧問 川普四大護法齊聚白宮

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美國總統當選人川普今天任命競選總幹事康威擔任總統諮詢顧問，康威進入白宮，將與內定白宮幕僚長蒲博思、首席策士巴農與國安顧問佛林成為川普身邊的四大護法。

川普（Donald Trump）22日宣布，擔任政權移交團隊顧問與競選總幹事的康威（Kellyanne Conway）出任總統諮詢顧問（Counselor）。

川普聲明指出，康威是可信賴的顧問與策士，對勝選有關鍵作用。她全心投入並專注於選舉議題，高度熟悉如何傳達訊息，很高興她加入白宮西翼的資深團隊。

康威指出，感謝川普給她令人驚訝的機會，川普政府將會為華府與所有美國民眾帶來真正的變革，她對於能夠協助川普推動國家轉型並付諸實踐，感到謙卑與光榮。

康威確定進入白宮後，將與已獲任命的幕僚長蒲博思（Reince Priebus）、首席策士暨資深顧問巴農 （Steve Bannon）與國家安全顧問佛林（Michael Flynn），成為川普身旁最重要的資深幕僚團隊，華府政界暱稱4人為川普身邊的4大護法。

熟悉民調與媒體評論的康威，在川普競選活動紊亂與民調跌入谷底期間出任競選總幹事。美國輿論當時不看好康威能夠扭轉劣勢，不過她善於與主流媒體溝通和女性專業形象，適切為川普辯護，在各個議題上適時平衡了地產大亨的強硬形象。

川普陣營原本有意任命康威擔任白宮發言人，不過康威未接受職務。福斯新聞（Fox News）節目主持人季伏爾（Kimberly Guilfoyle）與共和黨全國委員會公關主任史派瑟（Sean Spicer）是可能的人選。1051222

(中央社)