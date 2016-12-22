老翁病死家中卡房門 鑑識官陽台爬進屋勘驗
台南市北區公園路一處2樓的出租套房20日傳出惡臭，民眾懷疑陳姓獨居老人在內往生，通報警方，警五分局偵查隊鑑識巡官陳雅盈與警員郭益廷卻發現大門遭屍體卡住，兩人改從陽台爬梯進入，發現老翁已病死數日，順利完成初步勘驗，報請檢察官擇日相驗。
62歲陳姓老翁平常獨居在出租套房內，原本就已體弱多病，他數日未出門引起房東起疑，持鑰匙開門，卻發現房門只能開個小縫，房內立刻傳來一股惡臭，且從門縫可看到老翁一隻手已發黑，嚇得報警。
陳雅盈、郭益廷兩警擔任多場意外鑑識工作，從未遇過進不了的現場，兩人詢問房東，在仔細觀察套房周邊，發現可從一樓架長梯爬到二樓套房的陽台，再從陽台翻窗入房內。
兩人當起蜘蛛人爬上爬下，順利進入屋內採證，發現老翁已死亡3至4日，現場沒有打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑，警方研判老翁可能疾病發作，延誤就醫死亡。
陳雅盈、郭益廷兩警稱爬梯其實並不難，但人命關天，當時想著一定要進入現場才能仔細採證，給亡者與家屬一個交代。
(中時)
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