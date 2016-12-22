陸公布年度語文差錯 你混淆了嗎

我要評比

中國大陸語文期刊「咬文嚼字」21日選出2016年度十大語文差錯，不少與新聞報導有關，包括媒體混淆了美國總統當選人川普的「屆」和「任」。

新華社報導，「咬文嚼字」揪出的錯誤有：「『載』人飛行」應該念成第四聲非第三聲。神州十一號總飛行時間為33天，是至今大陸持續最長時間的載人飛行。

把「一籃子貨幣」說成「一攬子貨幣」。人民幣10月1日正式加入國際貨幣基金特別提款權（SDR）的一籃子貨幣。貨幣籃子是經濟學術語，指設定匯率時選擇一組外幣作為參考，多種貨幣按不同比重組合。

川普當選美國第58屆總統，也是第45任總統。文中說，每四年一次選舉是一「屆」，就算任期內因故由別人接替，接替者也是同一屆總統。「任」則是由總統的更換來定義。

大陸羽球明星林丹出軌，在微博上發文：「做為一個男人」，期刊糾正應是「作為」，抽象語意多用「作」，具體語意則用「做」。

有時尚雜誌評選「新紳仕」，正確應為「新紳士」。因為「士」是對男子的美稱，「仕」則是動詞，常指做官。

此外，有些媒體用「舉足無措」形容南韓總統朴槿惠執政團隊的慌張與混亂，正確為「手足無措」。中文裡只有「舉足輕重」沒有「舉足無措」。1051222

(中央社)