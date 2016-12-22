鷹架倒塌奪走雙親 棒球隊兄弟待援手
桃園大溪高中21日鷹架倒塌5名工人死亡，罹難的夫妻檔廖忠仁、黃秀妹留下兩名在屏東麟洛國中棒球隊打球的兒子，教練王子燦盼各界伸出援手。
廖紹明、廖緯捷分別就讀麟洛國中三年級、二年級，王子燦表示，兩個球員平時表現很好，聽話又懂事，他們家境清寒現在父母又雙亡，希望各界伸出援手，幫助他們度過難關。棒球隊與學校將開會，設立專款專用的信託帳戶。
王子燦表示，廖家家族都熱愛棒球，在互相介紹下，大約有10人曾經跟著他打棒球，廖紹明和廖緯捷跟了他6年，擁有棒球夢，希望有天能成為職棒選手。
王子燦表示，廖家家境清寒，廖忠仁和黃秀美才會上北部打工，但很重視2個小孩的棒球學習，每個月會到屏東探望2兄弟，只要有比賽，就會留下來看2兄弟比賽完後，才回北部。
王子燦表示，兩兄弟知道意外消息很驚訝，但勇敢沒有哭，直到北上桃園看到父母的遺體時，兩人相擁痛哭，令人鼻酸。
大溪高中的新建圖資大樓工程21日下午發生鷹架倒塌，5名在鷹架上工作的工人，被泥漿及鷹架壓住，獲救後送醫不治。
5名罹難的工人中，夫妻檔廖忠仁（50歲）、黃秀妹（48歲）家境清寒、打零工，原本在台北工地上班，21日臨時調到大溪高中第一天上班，在冬至這一天發生意外，與家人天人永隔。1051222
(中央社)
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