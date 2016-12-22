席勒警告川普多頭行情只是心理作用

諾貝爾經濟學獎得主席勒(Robert Shiller)接受CNBC訪問時表示，自川普(Donald Trump)當選總統以來引發的美股多頭行情，只是市場對成長展望充滿興奮的心理因素所造成。他還警告投資者不應抱持股市多頭榮景將會永無止盡持續的想法。

該耶魯大學教授解釋，目前的美股牛氣沖天，很可能就像是柯立芝榮景(Coolidge prosperity)。它將會持續一段時間，之後慘淡結束。他所指的就是美國總統柯立芝(Calvin Coolidge)在1920年代的執政表現，在當時曾帶領美國進入「喧囂的20年代」，生產力旺盛與熱錢湧進股市助長泡沫經濟，然而在1929年華爾街爆發股災後，美國就陷入長達10年的經濟大蕭條時期。

(工商)