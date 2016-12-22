美國第3季GDP終值上修至3.5％

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美國商務部公布第3季GDP終值，季增年率從前估的3.2％上修至3.5％，為2014年第3季以來最大單季成長率，並較第2季的季增年率1.4％相比大幅加快成長步伐。

第3季GDP成長率終值上修主要受惠於強勁的消費支出與出口增加。報告顯示，高占美國經濟活動逾3分之2的消費支出在上季年增3％，高出前估的2.8％；另外企業支出也增加1.4％，優於前估的0.1％增幅。

(工商)