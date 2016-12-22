美11月耐久財訂單月減4.6％

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美國商務部公布11月耐久財訂單，經季調後月減4.6％至2281.7億美元。拖累上月耐久財訂單不振的主因為民航機訂單月減73.5％。該訂單向來波動極大，整體而言上月運輸設備訂單大減13.2％，創兩年多來最大減幅。

10月整體耐久財訂單經修正後從前估的4.6％上修至4.8％。

(工商)