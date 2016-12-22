擺脫依賴陸客 張景森喊國旅卡改革

主管旅遊業務的政務委員張景森表示，國民旅遊卡的改革是擺脫依賴陸客，發展國內旅遊跟國際觀光的起點！(杜宜諳攝)

主管旅遊業務的政務委員張景森晚間9點45分，向各旅行社業者及公務員喊話，力陳：「國民旅遊卡的改革是擺脫依賴陸客，發展國內旅遊跟國際觀光的起點！」

張景森喊話的管道，是民進黨在520上台前，就成立了LINE群組：「前瞻規劃、大步邁前 觀光政策交流區」，成員達二百多人，包括教授、立委、觀光局官員及各縣市觀光協會理事長等，張景森也在其中。

張景森表示：「大部分人都拿來購物，只有44%用在觀光產業，國民旅遊卡變成公務人員購物卡，名存實亡。」張景森力圖改變，提及今年年底陸客已經減少70萬人，「如果這種狀況持續下去，明年減少150萬也不奇怪。」

對於政府希望公務員至少一半的補助費用（8000元）要用於旅遊，他表示：「公務人員自由支配的權利有一半受限，當然頗有抱怨。但也有公務員表示，非常時期，能給偏鄉旅遊業一點支持，也算是替台灣盡一點力量。」

張景森並說明，如果堅持自由行的人，「還是可以選擇台灣觀巴的路線，安排自己的自由行。」

最後，張景森強調：「公務人員及其家庭的旅遊市場，算是中高端市場，如果有規劃的推動，應該可以培養出台灣整套優質的旅遊服務業系統。」

張景森發言全文如下：

國旅卡新制

過去公務人員發給國民旅遊卡，每年有一萬六千元的旅遊補助，補助公務人員國內旅遊，當時規定要非假日、異地、隔夜，真正去旅行，推動偏鄉經濟發展。後定規定越來越放鬆，大部分人都拿來購物，只有44%用在觀光產業，國民旅遊卡變成公務人員購物卡，名存實亡。

最近國內環境劇烈變化，到今年年底陸客已經減少70萬人，如果這種狀況持續下去，明年減少150萬也不奇怪。行政院已經採取各項行動，推動觀光產業的升級轉型。其中之一就是推動國民旅遊卡的改革，希望鼓勵公務人員把補助真正用在旅遊行程，給觀光產業注入一點活水。

政府並不只是想要救濟觀光產業，而是為了讓優質的觀光產業能夠發展起來。所以政府希望公務員至少一半的補助費用（8000元）能夠參加機關精心規劃的團體旅遊、或自行上網購買觀光局認可的優質套裝行程、或利用台灣觀巴的路線，規劃自由行。

跟現狀比起來，公務人員自由支配的權利有一半受限，當然頗有抱怨。但也有公務員表示，非常時期，能給偏鄉旅遊業一點支持，也算是替台灣盡一點力量。

何況優質旅遊業安排的遊程，應該還是比自己安排旅行輕鬆，內容更精彩、費用更便宜、時間更節省。自己安排旅行，其實還蠻累人的。當然，如果堅持自由行的人，還是可以選擇台灣觀巴的路線，安排自己的自由行。

政府為什麼要費這麼大的勁，拜託公務人員帶頭支持國民旅遊呢？那是我們堅信，台灣有發展旅遊的條件，只是過去沒有發展出優質的旅遊業的策略。公務人員及其家庭的旅遊市場，算是中高端市場，如果有規劃的推動，應該可以培養出台灣整套優質的旅遊服務業系統，包括優質的旅行社、運輸業、解說、旅宿、餐飲與特產。政府會要求觀光服務業發揮專業，全力配合升級，務必讓我們的公務人員感到滿意。如果能達成這個目標，發展更多的國民旅遊，或者開發更多的外國觀光客，應該也不是什麼困難的問題了。

國民旅遊卡的改革是擺脫依賴陸客，發展國內旅遊跟國際觀光的起點！

(中時)