槓洗錢監管單位 杜特蒂要瀆職官員走人

我要評比

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天揚言將「痛擊」由央行總裁主管的菲國反洗錢委員會（AMLC），指控其官員貪腐、瀆職。

杜特蒂要求菲律賓反洗錢委員會成員辭職，理由是未能交給他一份「評估報告」。

71歲的杜特蒂說：「我數到3，如果你們不辭職，我會把你們當沈迷毒品者對付。」杜特蒂7月成為總統後，發動殘酷的反毒行動，已奪走超過5000條人命。

他簽署完明年國家預算後在演說中說：「最好做好準備，我將給你們迎頭痛擊。」

他說，如果你們都貪腐，我將以刑事罪起訴你們所有人。杜特蒂並未特別提及任何官員。

這個由4名成員組成的委員會是國家監管單位，負責執行菲國反洗錢法。（譯者：中央社蔡佳伶）1051222

(中央社)