日本新潟縣惡火燒逾10小時 火勢控制

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日本新潟縣糸魚川市的1家拉麵店今天上午10時半左右發生火災，由於風勢強勁，導致商店街大範圍民宅商店等140棟延燒，直到晚間約9時，火勢才控制住。

這是日本20年來僅見的惡火延燒案例。

日本媒體報導，新潟縣糸魚川市大町1家中華料理店（中餐店）廚房今天上午時10時30分左右突然冒煙，警消單位接獲報案後前往灌救，由於風勢強勁，導致起火處到海岸之間約300公尺，包括住宅或商店等約140棟建築物大火延燒。

火災現場是JR北陸新幹線糸魚川車站北側的商店街，餐飲店林立，其中很多是老舊木造建築。火苗隨強風飛散，延燒面積達7萬5000平方公尺，導致363戶、共744人被迫疏散。

當地消防隊剛開始出動10幾輛消防車，後來鄰近自治體也來協助滅火，晚間8時50分左右，火勢大抵控制住，沒大幅延燒的危險，但消防隊仍努力滅火，晚間10時左右，有40多輛消防車水柱猛噴，消防隊員擔心風勢改變，造成火苗再起或竄到別處。

日本氣象廳表示，日本海一側低氣壓分布、吹南風，今天上午10時左右，糸魚川市的最大風速每秒14.2公尺，最大瞬間風速在中午過後約是每秒24.2公尺。

日本的電視台採訪到1名在商店街經營壽司店的老闆表示，年關將近，接了很多忘年會（類似尾牙）的生意訂單，現在一切都毀了。商店街商家很多人不知該怎麼過新年。另外，暫時疏散到公民會館的民眾憂心忡忡自己的家也會遭回祿之災。1051222

(中央社)