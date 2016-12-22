川普接蔡總統電話不聽簡報 性格使然

位於紐約的川普大樓是全球政要朝聖之地，不過美國媒體指出，非典型的川普寧願與蔡英文總統通電話，卻讓美國傳統盟邦等待回電，並把每日簡報晾在一旁。

地產大亨川普（Donald Trump）成為全球最有權力的人後，不改平日作風與素人性格，除了與內閣人選和各國政要會晤及通電話外，也與民主黨、紐約市和演藝圈的友人繼續互動。

川普在繁忙的行程中，也和饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）、義大利男高音安德烈．波伽利 （Andrea Bocelli）和電視製作人柏奈特（Mark Burnett）等演藝界人士碰面，地產界的好友也說打通電話就約到川普。

川普公開會晤與通電話的人士與國際領袖中，無非蔡英文總統最引起矚目。

網路政治媒體Politico指出，川普有意願和任何人碰頭和談話，有些時候還寧可不聽情報機構的每日簡報。相對於某些正事，他對披薩比較有興趣。川普的作風讓很多人憂心。

Politico還指出，也有人抱怨川普讓美國的傳統盟邦晾在一旁等回電，卻寧願和台灣總統對話，一般來說，美國在公開場合常忽視台灣。

認識川普的人對這種情況都不感到意外，他們認為「川普就是川普！」

川普公開說未來任期內，不想聽內容看來千篇一律的每日簡報。長期反對川普的美國自由派媒體憂心，川普上任後，白宮定期簡報可能成為歷史，川普當選至今沒舉行過公開記者會，他傾向不與政治立場明確的媒體記者「鬥嘴」。

Politico報導，許多川普友人在他當選後，仍一如過往，打通電話給保安人員就可獲見面安排，難度沒外界想得那麼高，川普也傾向和各種背景的人會面。

川普拒絕華府體制的拘束在選後仍相當明顯，他認為與其聽簡報，不如和一般人親身會晤來得實在。1051222

(中央社)