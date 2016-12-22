法市長嫌穆斯林學童太多 因涉歧視受審

法國南部城市貝西亞市長梅納反移民立場鮮明，他近期發言指市內穆斯林學童太多，還說「寬容是有門檻的」，將因涉嫌挑起仇恨而接受調查和審判。

貝西亞（Beziers）人口約7萬3000人，屬中小型城市，但梅納（Robert Menard）反移民、反難民立場太過鮮明，數度因涉及歧視而成為全國新聞焦點。

他今年9月再度語出驚人，在電視新聞節目中說，「貝西亞市中心的一間教室，91%的學生是穆斯林，這顯然是個問題，寬容是有門檻的」。

世界報（Le Monde）報導，梅納堅稱他的發言「沒有歧視任何人」，只是敘述貝西亞的狀況，敘述事實和他所觀察到的事物，不是評判。

有反種族歧視組織向巴黎檢察官告發，因此梅納將以涉嫌「挑起仇恨」的罪名，於巴黎輕罪法庭受審。

梅納親近極右派政黨民族陣線（FN），他一向無懼於明確表達對移民的排斥態度，曾違法調查市內穆斯林學生人數，去年還親自驅趕棲居在貝西亞的敘利亞難民，當面告訴他們「你們不受歡迎」，並把過程拍成影片放上市府官網。1051222

(中央社)