菲媒：安倍晉三下月訪菲 會到納卯市
菲律賓媒體報導，日本首相安倍晉三將於明年1月訪問菲律賓，而且會走訪菲律賓總統杜特蒂的家鄉、日僑頗多的納卯市。
ABS-CBN新聞網引述菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay, Jr.）報導，安倍晉三將對菲進行3天訪問，作為杜特蒂10月訪日的回訪，時間暫訂於下個月的第2週。
雅賽說，安倍晉三除了參加在總統府馬拉坎南宮的活動以外，還會訪問納卯市。
杜特蒂在納卯市擔任市長超過20年，也當選過納卯市的眾議員。今年就任菲律賓總統之後，他也經常返回家鄉納卯市辦公或休息。
根據維基百科，20世紀初有大約2萬名日本人居住在納卯市，種植馬尼拉麻或從事農業生產，納卯市當時興起了東南亞最大的「日本人街」。
目前有許多日本人的後代住在納卯市。杜特蒂雖然厭惡美國，但對美國的盟友日本相當友好。
日本是菲律賓最大援助國之一，日本政府承諾援助菲律賓的10艘多功能巡邏艇，今天上午剛完成第2艘的移交。1051222
(中央社)
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