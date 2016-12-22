福山雅治寶寶誕生 喜極而泣

有「不老男神」之稱的日本男星兼歌手福山雅治，今天在粉絲俱樂部網站宣布，自己參與女星妻子吹石一惠的生產過程，看到寶寶誕生，喜極而泣。

47歲的福山與34歲的吹石所生的寶寶已誕生。福山在他的粉絲俱樂部網站報告這項喜訊。他寫道，母子均安。不過，他並沒有透露寶寶誕生的日期與性別，但表示自己參與妻子生產的過程，喜極而泣。

福山與吹石於去年9月28日結婚，今年8月宣布吹石懷第一胎。1051222

(中央社)