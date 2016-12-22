世界首例 波蘭為天生沒手男子移植手
波蘭醫師今天表示，成功取自死亡捐贈者，為1名出生即沒有手的男子，接上一隻手，並宣稱這是世界首例。
法新社報導，領導弗羅茨瓦夫醫學大學附設醫院（Wroclaw Medical University Hospital）外科醫師團隊的多馬納西維茲（Adam Domanasiewicz）說：「這是全世界為這種先天性缺陷成人移植上臂的首例。」
他說：「我們說的是一個32年來沒有此部份的男子。」將手接到手腕的移植手術於12月15日施行，手術長達13小時。
多馬納西維茲說，直到現在，僅印尼和加拿大曾為新生連體嬰施行類似手術。
醫界也有為雙手遭截肢病患移植手的前例。
這名病人到今天僅能動手指，還不能動整隻手，但醫師對他假以時日可做更多動作感到樂觀。
多馬納西維茲表示，此手術對世界上出生即缺四肢的數十萬人帶來新的可能，他們至今只能選擇裝上義肢。（譯者：中央社羅苑韶）1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。