世界首例 波蘭為天生沒手男子移植手

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波蘭醫師今天表示，成功取自死亡捐贈者，為1名出生即沒有手的男子，接上一隻手，並宣稱這是世界首例。

法新社報導，領導弗羅茨瓦夫醫學大學附設醫院（Wroclaw Medical University Hospital）外科醫師團隊的多馬納西維茲（Adam Domanasiewicz）說：「這是全世界為這種先天性缺陷成人移植上臂的首例。」

他說：「我們說的是一個32年來沒有此部份的男子。」將手接到手腕的移植手術於12月15日施行，手術長達13小時。

多馬納西維茲說，直到現在，僅印尼和加拿大曾為新生連體嬰施行類似手術。

醫界也有為雙手遭截肢病患移植手的前例。

這名病人到今天僅能動手指，還不能動整隻手，但醫師對他假以時日可做更多動作感到樂觀。

多馬納西維茲表示，此手術對世界上出生即缺四肢的數十萬人帶來新的可能，他們至今只能選擇裝上義肢。（譯者：中央社羅苑韶）1051222

(中央社)