美第3季經濟成長 再上修至3.5%

我要評比

美國商務部今天表示，美國第三季經濟成長較最初估計快速，季增年率再度上修至3.5%，是兩年來最佳表現，主要拜消費者支出和大豆出口大增之賜。

美國商務部今天在第三季GDP第三估表示，全球最大經濟體美國7至9月國內生產毛額（GDP）成長率，從上月底宣布的二估3.2%上修至3.5%。

這是2014年第三季以來成長率最高的一季，相較之下，今年第二季的成長率為1.4。

商務部10月公布的初估值季增年率為2.9%。

路透社訪問的經濟學家稍早的預測共識是，第3季GDP將會再上修至3.3%。1051222

(中央社)