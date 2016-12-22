SBL》真是剋星！金酒2OT險退台銀止敗

金酒洋將菲爾普斯22日拿46分、29籃板的驚人數據，更在第2次延長賽包辦11分。(中華籃協提供)

金酒本季變成台銀「剋星」！菲爾普斯46分、29籃板，帶領金酒歷經2度延長加賽，才以106比101強壓台銀，除了中止4連敗，更是本季3度遭遇台銀全贏，等於金酒本季所拿3勝，全由台銀貢獻，台銀4連勝也告中斷。

其實比賽應在正規賽就已結束，因為金酒一度領先達20分之多，竟被台銀靠著「喇叭」張博勝末節獨拿19分追上，甚至正規賽最後15.7秒，李維哲的「三分打」，硬把比數追成76比76平手，比賽也因此進入延長。

打到第2次延長加賽，菲爾普斯火力全開，個人包辦11分，「公園阿伯」王泰傑表現也不惶多讓，在第2次延長賽拿下9分，其中包含最後2分07秒的關鍵三分球，王泰傑最後攻下17分，是金酒辛苦止敗的另一主要功臣。

(中時電子報)