丈夫小三裸躺床 妻怒告兩人通姦

基隆市59歲王姓男子煞到51歲潘姓女子，兩人從101年至105年間多次相邀汽車旅館、溫泉會館、運動會館等地偷情，平均每1至2周1次，被王男妻子察覺異狀。

王妻今年3月晚間，尾隨丈夫離家行蹤竟到某間旅社，心碎之餘報警「抓猴」，當眾人進入房內查看，發現丈夫及潘女全身赤裸同躺床上，氣得對兩人提告，事後又禁不住丈夫求情，心軟撤告王男。

檢方調查，眾人闖入時雖兩人只是赤裸躺在床上，但推測王男和潘女採體外射精，經過鑑驗床單，果真發現留有王男精液，事後潘女也坦承犯案。基隆地檢署日前偵結，檢方依通姦罪嫌起訴潘女。

(中時)