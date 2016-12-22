沙國厲行撙節後 明年提升政府支出8％

沙烏地阿拉伯財政部周四公布明年財政預算，經過今年施行撙節後，該政府計畫明年增加政府支出以刺激經濟成長，來到6,920億里亞爾（約2,373.3億美元），估計比今年提升了8％。明年收入則預期來到6,920億里亞爾，明年赤字可望縮小至1,980億里亞爾，遠低於今年赤字估計值2,970億里亞爾。

(工商)