女粉絲再度哭暈！福山雅治宣布當爸

47歲男神福山雅治當爸了。(取自日網)

47歲日本男神福山雅治又傳好消息！他今(22日)晚間在官網宣布妻子吹石一惠平安產下一娃，正式升格當爸爸，並未透露孩子的出生日期與性別，讓不少女粉絲再次哭暈！

福山雅治去年宣布死會，迎娶祕密交往多年的女星吹石一惠，讓一票女粉絲心碎，人氣也跟著向下滑，更震撼經紀公司Amuse股價，一度下跌近10%，損失慘重。

今日福山雅治在粉絲官網宣布當爸喜訊，雖未透露小孩姓名與出生日，但就表示自己全程陪產，還在小孩出生時忍不住落淚，父愛爆棚。只是福山雅治喜極而泣，女粉絲在祝福之餘，也忍不住哭暈，直呼再一次心碎了。

(中時電子報)