空巴與伊朗達成100架客機交易
空中巴士集團（Airbus）今天證實與伊朗航空（IranAir）達成100架空巴客機交易，其中包括46架Airbus A320、38架A330和16架A350 XWB客機。
路透社報導，空巴在聲明中說，從明年初開始交機。
伊朗航空11日也簽署價值166億美元協議，將向波音訂購80架客機，包括50架窄體式737 MAX客機和30架遠程777客機，後者中777-300ER和406人座777-9客機各占一半。777-300ER目前急需獲得訂單激勵，而777-9仍處於開發階段。
伊朗航空與波音的購機協議是1979年推翻巴勒維國王（Mohammad Reza Shah Pahlavi）以來，美伊之間最大筆交易，也掃除了伊朗和世界強權重啟貿易的技術障礙。1051222
(中央社)
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