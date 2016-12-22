明年歐洲多國大選 歐元恐持續下探

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荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師指出，明年歐洲多國舉行大選，政治的不確定性恐使歐元持續承壓。包括荷蘭、法國、德國等明年將行大選，分析師表示假設極右政府將不會勝出，預測歐元明年初將持續下探，並在明年底反彈回升至1歐元兌1.1美元。

歐元兌美元周四於美國盤中來到1歐元兌1.0485美元，升幅0.6％。

(工商)