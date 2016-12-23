許維恩迷下廚 KID有口福囉

許維恩出席GLORIA OUTLETS華泰名品城活動。（奧美公關提供）

許維恩帶姊姊許路兒、許菲菲出席GLORIA OUTLETS華泰名品城活動。（奧美公關提供）

許維恩22日帶著姊姊許路兒、許菲菲出席GLORIA OUTLETS華泰名品城活動，三姊妹化身性感耶誕女神，搭乘夢幻聖誕馬車驚喜現身，為 GLORIA OUTLETS華泰名品城 二期擴大營運歡樂揭幕。許維恩說，自己很愛逛Outlet，因為同樣商品，當然價格愈優惠愈好，所以以往她放長假，都會到美國大肆掃貨。她也透露最近她迷上自己下廚，也想在Outlet添購厲害的廚具回家，看來男友KID有口福囉。

(中時)